Polícia Civil prende homem de 31 anos apontado como líder de grupo criminoso na região

Nesta segunda fase da Operação Entre Rios, após representação da autoridade policial, dois veículos de luxo, uma lancha, e uma motocicleta de alta cilindrada foram sequestrados judicialmente, com valores aproximados de R$ 600 mil.

Ainda durante o cumprimento dos mandados foi localizado um tablete de maconha na posse do adolescente de 17 anos e ainda houve a apreensão de uma arma de fogo, pistola de calibre 40 municiada com o líder da associação criminosa regional. A polícia constatou que essa arma foi furtada de uma agente do departamento penitenciário.

A ação policial conta com a participação de 38 policiais civis, sendo quatro equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic), com apoio de policiais do Canil e Ambiental da Polícia Militar do Paraná e também policiais civis do Estado do Mato Grosso do Sul.