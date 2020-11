Pesquisa registrada aponta Márcio Cardim com 82,13% dos votos válidos

Foi divulgado na terça-feira (3) uma pesquisa de opinião pública com a intenção de votos da população de Adamantina para a eleição deste ano na Cidade Jóia.

A pesquisa foi encomendada pela Rádio FM Nova Alta Paulista Ltda – 93 FM, e foi realizada pelo Instituto Arbeit Intelligence Soluções em Pesquisas da cidade de Londrina/PR.

A pesquisa foi realizada no dia 30 de outubro com 350 eleitores de Adamantina do sexo masculino e feminino, sendo Registrada na Justiça Eleitoral sob nº 02555/2020.

De acordo com a pesquisa divulgada pelo Grupo Jóia, apontou que o candidato a Márcio Cardim e vice Dinha obteve 82,13% dos votos válido. Já o candidato a prefeito Marcos Lama e vice Marcelo Sato obteve 17,87% dos votos válidos. O Instituto de pesquisa informou que a margem de erro é de 5,2%.

Os votos válidos representam somente a porcentagem da intenção de votos nos dois candidatos à prefeito, sem os votos nulos e brancos, conforme divulgado pela Justiça Eleitoral no dia da eleição.

Se considerar a totalidade de votos, Márcio Cardim tem 63,29% das intenções de votos e Marcos Lama é lembrado por 13,77% dos eleitores. Ainda, segundo a pesquisa, 16% do eleitorado não pretende votar em 15 de novembro e, para 8%, a opção será votar em branco/nulo.

Esta é a primeira pesquisa registrada para divulgação na campanha eleitoral deste ano em Adamantina.