Operação Balança é mantida em Dracena

prosseguimento à Operação Balança em rodovias da região. Os trabalhos serão concentrados na SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, no sentido leste do quilômetro 644, em Dracena, e na SP 284 – Manílio Gobbi, no km 454+200, em Assis.

A mobilização acontece diariamente das 9h às 16h com o objetivo de verificar excesso no PBT – Peso Bruto Total ou por grupo de eixos. Conforme o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a tolerância por eixo é de 7,5% e de 5,0% para peso bruto total. Nos casos em que houver inconformidade, o motorista será autuado por equipe do DER.

O Contran orienta ainda que a tolerância de 10% por eixo só vale para quem respeitar o limite de 5% do PBT – Peso Bruto Total e/ou PBTC – Peso Bruto Total Combinado. Em situações de excesso de largura, altura e comprimento sem a devida AET – Autorização Especial de Trânsito, o transportador estará sujeito a autuação.

Veículos de carga que excedem os limites regulamentados causam riscos nas estradas. O excesso de peso gera desgaste precoce no pavimento asfáltico das rodovias e ainda tira a estabilidade de tráfego dos caminhões em curvas, aclives ou declives. Assim, a fiscalização de peso coage os usuários a respeitarem a lei e garante melhores condições de segurança viária e a conservação da malha viária.