Homem é multado pela Polícia Ambiental em R$ 3 mil por maus-tratos a cavalo

De acordo com a polícia, o animal estava sendo utilizado em trabalho excessivo, chegando a empinar a carroça à qual estava acoplado, o que causou ao equino lesões nos joelhos pela queda e sangramento na boca pelo uso do freio.

Diante dos fatos, foi elaborado em desfavor do dono do animal um auto de infração ambiental no valor de R$ 3 mil por maus-tratos.