Acusado de matar a ex-mulher a facadas vai a júri popular

Aílton Basílio é acusado de matar a bancária Débora Goulart, na época com 34 anos, com três facadas no peito. Aílton e Débora foram casados por 10 anos e, segundo as investigações, ele não aceitava o fim do relacionamento.

No dia do crime, em 21 de agosto de 2017, ele atacou Débora quando ela chegava em casa após o trabalho. Depois do crime, fugiu com o carro da vítima.