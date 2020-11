Empresário morre após capotar BMW

O empresário Alexsandro Eugenio Garais, 43 anos, morador em Guarapuava (PR), morreu neste sábado ao bater a BMW que conduzia na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Penápolis (SP). O filho dele, que o acompanhava, presenciou o acidente.

Com a colisão, o motor do carro foi lançado em uma pastagem à beira da pista, que pegou fogo, sendo necessário a presença de equipes de combate a incêndio para apagar as chamas, que se espalharam pela vegetação.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu pouco antes das 12h, na pista leste, sentido à Capital.

O empresário seguia com uma BMW 320-I, com placas de Votuporanga (SP). Não se sabe por qual motivo, quando passava pelo quilômetro 499,8, nas imediações da praça de pedágio em Glicério, ele perdeu o controle de direção.

O carro foi em direção ao acostamento e bateu na mureta de concreto de escoamento da água da chuva e capotou. E com o impacto, o motor da BMW foi lançado em uma propriedade além do acostamento e pegou fogo, incendiando a vegetação.