Márcio Cardim e Marcos Lama participarão juntos de Sabatina do Grupo Folha Regional

O encontro inédito entre os dois candidatos a prefeito de Adamantina – Márcio Cardim (DEM) e Marcos Lama (PSD) – ocorrerá no próximo dia 9 de novembro, quando estarão frente a frente na Sabatina realizada pelo Grupo Folha Regional.

A primeira participação juntos na imprensa será transmitida ao vivo pela TV Folha Regional, no site adamantinet.com.br e também pela página no Facebook do Folha Regional.

De acordo com as regras estabelecidas e aceitas pelos candidatos: A Sabatina terá duração de 1h, sendo das 11h às 12h de segunda-feira que vem; Haverá 10 questões, enviadas previamente pelos eleitores nos meios virtuais e selecionadas pelos jornalistas do Grupo Folha Regional; Cada candidato sorteará 5 perguntas que deverão ser respondidas por ele; O tempo para resposta será de, no máximo, 3 minutos pelo candidato que sortear a pergunta, e será concedido ao outro candidato 1 minuto para comentar sobre o tema abordado; Não será permitida ofensa ou qualquer citação direta ao adversário de campanha, caso ocorra, o citado terá direito a réplica de 30 segundos; Durante as respostas não será permita qualquer interferência de assessores, coordenadores de campanha ou aliados dos candidatos; Ao final será aberto espaço de 2 minutos para que cada candidato deixe a sua mensagem à população adamantinense.

Ainda está contido nas regras, caso haja ausência de um dos convidados, o candidato presente terá o direito, se quiser, de responder também as 5 perguntas que seriam sorteadas ao outro concorrente ao cargo.

Vale citar que a Justiça Eleitoral foi cientificada por meio do Cartório da 157ª Zona Eleitoral de Adamantina.

O objetivo da iniciativa, de acordo com a direção do Grupo Folha Regional, é mais uma vez contribuir com a democracia, oferecendo aos eleitores mais opções para conhecerem e analisarem aqueles que pretendem assumir o comando do Município de Adamantina pelos próximos quatro anos.

ENVIE A SUA PERGUNTA!

As perguntas já podem ser enviadas no e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (18) 99639-9589. Importante frisar que é necessária a identificação [nome completo do autor] para que a proposta da Sabatina seja cumprida e seja garantida a transparência e isenção dos questionamentos vindos da população.