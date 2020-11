Polícia Militar confirma operação da Corregedoria em Adamantina

Através de nota enviada à imprensa, o Comando do Policiamento do Interior (CPI-8) com sede em Presidente Prudente, esclareceu que a Corregedoria da PM executou ações de polícia judiciária militar nesta quinta-feira (5) em Adamantina.

Segundo o CPI-8, as ações culminaram em buscas e apreensões contra policiais militares e são referentes a investigações de um Inquérito Policial Militar que foi instaurado pela Corregedoria.

A nota ressalta ainda que “tais ações são decorrentes das atividades de depuração interna que a PM realiza a fim de manter sólida a hierarquia e disciplina da Instituição garantindo à população transparência, qualidade e legitimidade na prestação de serviços”.