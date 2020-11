Peixaria recebe mais de R$ 3 mil em multas por irregularidades com pescados

Durante Operação Piracema “Controle de Estoque”, uma equipe da Polícia Militar Ambiental foi até o estabelecimento para efetuar a fiscalização de estoque conforme a Instrução Normativa Nº 25/09 (Piracema) e constatou que 64,20 quilos de pescados das espécies dourado e piapara estavam com notas fiscais anteriores ao dia 1º de novembro, porém, o proprietário não fez a declaração de estoque.

Foi elaborado um auto de infração ambiental no valor de R$ 1.984, por deixar de declarar estoque, com base no artigo 36, parágrafo 1°, inciso VI da Resolução SMA-48/2014. O pescado não foi apreendido por possuir nota fiscal.