Caixa Federal prevê para final de novembro a entrega das 54 casas populares

De acordo com a Caixa Econômica Federal a entrega das 54 casas populares do Conjunto Habitacional Adamantina N, localizadas próxima ao ‘Mário Covas’, na continuação da Rua Santa Catarina, está prevista para ser feita aos futuros moradores no final do próximo mês (novembro). A informação foi obtida pelo Siga Mais.

“O Residencial encontra-se em fase final de legalização, com tratativas para emissão da Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal e, conseguinte, averbação do habite-se, bem como em processo de finalização da definição das famílias por parte do Município”, revelou a CEF ao portal.

A construção do referido empreendimento foi iniciada em abril de 2019 e está sendo viabilizada dentro do programa federal ‘Casa Verde e Amarela’. Igualmente as moradias do Parque Itamarati, já entregues em agosto.

As etapas de sorteio dos endereços, assinatura dos documentos, vistoria e entrega das chaves, do Mário Covas, serão divulgadas oportunamente, diz a informação do Siga Mais.

O Adamantina N conta com total infraestrutura básica, conforme constatado pela reportagem do Folha Regional na manhã da última quinta-feira (29). E as residências medem 48,81 metros quadrados de área construída e tem dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço.