ARTIGO: Província, Pandemia, Escolas de Comunicação e Mentes Bovinas…

“Somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo.” (Buda)

Sérgio Barbosa (*)

Em tempo de PANDEMIA, pode-se escrever que tudo é possível, até mesmo o IMPOSSÍVEL em meio aos desencontros patrocinados pelas denominadas REDES SOCIAIS em tempo de pós-globalização midiática…

Nesta questão do tempo, talvez seja necessário estar em conexão com as propostas mediadas pela METACOMUNICAÇÃO, ou seja, estar além deste processo COMUNICACIONAL…

Também, não se podem deixar de lado os requisitos básicos para uma aproximação com esta área, tendo em vista que tudo está de um jeito ou de outro, atrelado a tais processos ou procedimentos…

Porém, como sempre, existem alternativas para uma mesma proposta, todavia, o início deve ser sempre o mesmo nestes ocasos em que a COMUNICAÇÃO se faz presente em busca do passado em uma perspectiva de futuro…

Ainda, a base deste PROCESSO MIDIÁTICO continua utilizando as mesmas técnicas que foram apresentadas pelas diversas ESCOLAS DE COMUNICAÇÃO na primeira metade do século XX…

Por exemplo, a ESCOLA FUNCIONALISTA (EUA) que apresentou diversas propostas de acordo com o contexto no qual surgiu nos EUA (década de 1.930) com a técnica de INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA…

Neste contexto, não se pode esquecer-se da famosa ESCOLA DE FRANKFURT que surgiu na ALEMANHA, também, nos de 1.930 e desenvolveu o Método mediado pelo MARXISMO HETERODOXO e técnica EMPÍRICA para pesquisas diversas na área da MENSAGEM e COMUNICAÇÃO DE MASSA…

Outras ESCOLAS surgiram depois destas citadas e continuaram aparecendo outras com diversas opções quanto as Pesquisas, Métodos e Técnicas, haja vista o surgimento de outros meios de Comunicação a partir da década de 1.950 em nível Mundial…

Tais colocações são necessárias em tempo de PANDEMIA, bem como, para tentar entender o que ocorre com as denominadas MENTES BOVINAS que continuam circulando na PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Isso sem mencionar que a MÍDIA LOCAL deixa a desejar em todas as áreas de atuação, porém, cada qual com suas escolhas frente ao PODER INSTITUCIONALIZADO com a utilização das TROCAS NADA SIMBÓLICAS e tocando sempre o BERRANTE pra chamar a MANADA…

Não se podem deixar de lado outras possibilidades em tempo de ELEFANTE BRANCO e ELEIÇÕES para o EXECUTIVO e LEGISLATIVO em todas as PROVÍNCIAS deste PAÍS DO FAZ DE CONTA…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

___________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.