R$ 8 milhões gastos com a Covid-19 pela Saúde de Adamantina

Oito meses após o início da pandemia da Covifd-19 – enfrentada desde março – o Município de Adamantina já utilizou aproximadamente R$ 8 milhões para a prevenção e combate à nova doença, de acordo com números fornecidos nesta semana pela Secretaria Municipal de Saúde.

No total foram liberados para a Cidade Joia pouco mais de R$ 13 milhões, dos quais, aproximadamente 12,5 milhões destinados pelo Governo Federal e apenas R$ 690 mil pelo Governo Estadual.

Do montante gasto, segundo o secretário Gustavo Tanigushi Rufino, R$ 2 milhões foram enviados à Clínica PAI Nosso Lar para reformas, aquisição de equipamentos e de insumos no enfrentamento à Covid-19. A Santa Casa de Adamantina recebeu R$ 4,2 milhões para reformas, aquisição de equipamentos (tomógrafo), pagamento e contratação de profissionais e compra de insumos para hospital (EPIs).

Já o restante do valor utilizado – cerca de R$ 1,7 milhão – foi para a Rede de Atenção Básica, formada pelos postos de saúde e Centro Integrado de Saúde, empregado na aquisição de equipamentos de proteção individual, contratação de profissionais, compra de testes – hoje o Município conta com os três tipos mais eficazes para detectar a doença – e está sendo licitada uma UTI Móvel 0 km. “Além disso, estamos adquirindo equipamentos para que os grupos de Vigilância tenham melhores condições de trabalho”, completou o responsável pela pasta.

Portanto, a Saúde Municipal ainda tem em caixa aproximadamente R$ 5,2 milhões para as ações de prevenção e combate à Covid-19.

“O investimento do restante desses recursos será feito conforme surgirem as necessidades, sempre com seriedade, transparência e de forma que viabilizem ações eficazes de enfrentamento à doença para proteção da população”, finalizou Gustavo.