“Gestão da Comunicação nestes Novos Tempos” é tema de Videoconferência no Curso de Administração da UNIFAI

“Cada momento é um novo começo.” (T. S. Eliot)

Sérgio Barbosa (*)

Em tempo de PANDEMIA, torna-se necessário desenvolver estratégias diversas em busca da CRIATIVIDADE por meio dos processos mercadológicos e atividades afins aos objetivos na prestação de serviços em geral…

Também, devem-se levar em consideração todas as alternativas mediadas pela proposta da COMUNICAÇÃO e de acordo com o EMISSOR em conexão com o RECEPTOR…

Os NOVOS TEMPOS estão exigindo cada vez mais dos profissionais de todas as áreas do Mercado, entretanto, a GESTÃO deve estar de acordo com tais propostas para uma sintonia com o PRODUTO ou SERVIÇO…

Nesta terça-feira, 3 de novembro, participaram via VÍDECONFERÊNCIA com o IV Termo de ADMINSITRAÇÃO da UNIFAI, das 19h20 às 21h, o Professor e Publicitário, EDUARDO PEINADO, Diretor de Marketing da LETTERA COMUNICAÇÃO E MARKETING de Maringá, Pr…

PEINADO, também, desenvolve atividades como docente na FACULDADE MARINGÁ, bem como, possui experiência de Mercado em diversas áreas, ainda, graduação em HISTÓRIA pela PUC/SP e Mestrado em Educação pela UNOESTE (PP)…





Marketing Gerencial II

Tais atividades pedagógicas foram desenvolvidas por meio da plataforma utilizada pela UNIFAI nos cursos oferecidos pela Instituição nestes NOVOS TEMPOS em tempo de PANDEMIA…

A proposta apresentada pelo convidado destacou as opções existentes no Mercado atual e de acordo com as denominadas REDES SOCIAIS e o cenário envolvendo profissionais e alternativas quanto aos produtos e prestação de serviços…

Portanto, EDUARDO abordou por meio de CASES do Mercado, diversas situações envolvendo o CLIENTE quanto ao contexto do Mercado e relacionando a importância da CRITIVIDADE e da COMUNICAÇÃO nestes NOVOS TEMPOS…

Destacou, também, a conceituação da GESTÃO em meio aos desencontros patrocinados pela PANDEMIA, assim, pode-se registrar que PEINADO apresentou aos discentes do curso de Administração (IV Termo), a importância do GERENCIAMENTO DE MARKETING em uma Organização que desenvolve atividades na PRODUÇÃO ou nos SERVIÇOS…

________________________________

(*) jornalista diplomado (fcs/ims), mestre em ciências da religião (ppg.cr/umesp), pesquisador-colaborador da cátedra unesco/metodista de comunicação para o desenvolvimento regional (1.998-2.018), professor dos cursos de administração e história da unifai e consultor de gestão em comunicação organizacional.