Enfermagem coleta exames para testagem de Covid-19 em servidores da UniFAI

Os estudantes do 8° termo do curso de Enfermagem do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) realizam coleta de exames de servidores e alunos para testagem de Covid-19 no Câmpus II. O procedimento envolve diferentes setores da instituição. Também colaboram o curso de Farmácia e os residentes do Programa Multiprofissional em Saúde Coletiva e Atenção Básica.

“Todas as recomendações em biossegurança aos alunos são empregadas para a coleta dos exames, assim como higienização das mãos, uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) – máscara cirúrgica, capote/avental, luvas de procedimento, proteção ocular tipo óculos ou protetor facial –, boas práticas para a coleta da amostra de sangue, armazenamento e transporte das amostras até o laboratório de análise clínica”, explica a coordenadora do curso de Enfermagem, Profa. Ma. Dezolina Franciele Cardin Cordioli.

A realização dos testes iniciou com a organização das escalas e grupos de alunos e orientadores de estágio responsáveis pela supervisão dos estudantes que fizeram a punção venosa, por meio de tubo com amostra de sangue, assim como o planejamento da equipe de servidores no Câmpus II. “Também foi preciso apoio administrativo e logístico por parte dos colaboradores como orientações ao preenchimento das fichas de notificação e manutenção do distanciamento social nos espaços coletivos”, completa.

O exame utilizado foi o sorológico para a pesquisa de anticorpos IGM, quando o contato com o vírus ocorreu recentemente, e IGG, que indica um contato mais tardio, para COVID-19, “podendo verificar a resposta imunológica do indivíduo em relação ao vírus SARS-Cov2 e diagnosticar doença ativa ou pregressa”.

Foram coletados aproximadamente 40 exames por dia de estudantes e servidores da instituição. “Neste momento estamos com algumas coletas para repetição de testagem”, diz a coordenadora.

As amostras são encaminhadas ao laboratório da Secretaria de Saúde e os resultados são liberados em no máximo um dia. “Os testes são importantes ferramentas diagnósticas recomendadas como inquérito epidemiológico, sendo fundamentais para identificar casos de portadores assintomáticos num grupo ou população, permitindo assim estratégias de evitar transmissão, assim como distanciamento social e medidas de monitoramento e vigilância”, finaliza.