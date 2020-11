ARTIGO: Em tempos de eleição norte-americana, como fica o Brasil?

Uma breve análise sobre alguns dos possíveis impactos da eleição norte-americana em nosso país

***

“Muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos.”

Nelson Rodrigues

***

Nos últimos dias dos atuais tempos obscuros pós-coronavirais, estamos chegando as retas finais das eleições municipais. Por incrível que pareça, tem chefe e ex-chefe do executivo, atuando como “cabo eleitoral” de candidato. Vai vendo… Só me ficou uma dúvida: Se o cara é tão bom assim, precisaria de tudo isso? Mas, sigamos!

E a última da vez é a tão famosa eleição norte-americana. De um lado Donald Trump e do outro Joe Biden. Como já presenciado em alguns debates entre os dois, sobrou até para o Brasil, algumas falas acabaram “respingando” por aqui. Falas sobre a Amazônia e tudo mais. Mas, o que de fato mudaria em nosso país?

De um lado o Democrata Joe Biden, já evidenciou uma possível “pressão” na questão ambiental brasileira, haja vista os grandes aumentos nos números do desmatamento e queimadas na Amazônia. Isso poderia trazer graves consequências “econômicas” para o Brasil, caso “medidas sérias e eficazes” não fossem tomadas. Na prática, pode-se dizer que alguns “acordos” poderiam eventualmente não serem celebrados, em virtude de tal “pressão”.

Por outro lado, o Republicano Donald Trump, candidato à reeleição, caso saia vencedor, alguns especialistas “projetam” um clima internacional “mais conflituoso”. Primeiro por conta de suas “políticas protecionistas”, que tenderão a aumentar. Um exemplo disso é a guerra comercial com a China, onde as tarifas de importações de aço e alumínio foram aumentadas, “afetando” produtores brasileiros. Até a implantação da tecnologia 5G no Brasil, caiu nessa guerra entre China e EUA.

Quanto ao chefe do executivo das “terras tupiniquins”, é nítida a sua prefrência por Donald Trump e a continuidade de suas relações diplomáticas com este. Haja vista as suas publicações, no “passarinho azul”, de apoio a este e contrárias ao outro.

Por aqui, nas terras paulistas de João, o Dória, teve até propaganda para Donald Trump (ah… e aliada a um tal “movimento anti-vacina e anti-Dória”). Vai entender…

Bom… Diante disso tudo, o que se percebe é que ficamos no: “Se ficar o bicho pega… e se correr o bicho come”. De um lado, temos uma preocupação até “exagerada” com a Amazônia (necessária, mas repito, exagerada demais). O que suscita algumas “pulgas atrás da orelha”. Do outro, o continuísmo de algo que tem dado “muito errado” (pelo menos para nós). Mas, é isso! Como diríamos em outrora: Estamos entre o machado e a espada… Vamos aguardar!