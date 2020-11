Transporte coletivo é retomado em Adamantina com nova empresa contratada pela Prefeitura

A partir de hoje (quarta-feira), como divulgado na última edição do Jornal Folha Regional, a Transmassei Transporte & Logistica Ltda EPP, de Franco da Rocha (Grande São Paulo), iniciou a prestação do serviço de transporte coletivo de passageiros no município.

A Prefeitura de Adamantina licitou uma nova empresa, por meio da Concorrência Pública n.º 02/2020, em razão do vencimento do contrato com a Guerino Seiscento.

Os ônibus farão duas linhas, nos seguintes trajetos: 1) Jardim Adamantina/Bela Vista – passará ainda pelo Residencial Barcelona (final da Rua Santos Dumont), Centro, Terminal Rodoviário, Centro, Santa Casa, Conjunto Oiti/Tipuanas, Jardim Bandeirantes; e retornará pelos bairros Jardim Bela Vista, Conjunto Oiti/Tipuanas, Santa Casa, Centro, Terminal Rodoviário, Centro, Residencial Barcelona (final da Rua Santos Dumont) até chegar ao Jardim Adamantina –; 2) Parque do Sol/Jardim Europa – passará na Vila Jardim, Jardim Brasil, Centro, região da Santa Casa, Escola Grion, Mário Covas/San Miguel I, Jardim Ipiranga, região do ATC, margeia o Parque dos Pioneiros; e retornará pela Vila Nilza, San Miguel II/Vista Verde, região do Estádio Municipal, Jardim Ipiranga, Mário Covas/San Miguel I, Escola Grion, Centro, Postão de Saúde, Terminal Rodoviário, Vila Jamil de Lima até chegar ao Parque do Sol.

Os dias e horários de circulação são de segunda a sexta, das 6h30 às 8h, das 11h às 13h e das 16h30 às 19h, e aos sábados, domingos e feriados das 6h30 às 8h e das 11h às 13h.

A nova prestadora do serviço também transportará alunos das escolas do município.

Segundo os termos do processo licitatório, o valor percentual de repasse da empresa ao Município é de 22% sobre a receita mensal auferida na prestação do serviço. A tarifa máxima prevista para o usuário do transporte coletivo urbano é de R$ 3,50 no primeiro ano, com possível reajuste anual.