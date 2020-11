Operação que investiga adulteração de caminhões cumpre mandados em Adamantina

Após trabalho investigativo de mais de um ano, a Polícia Civil de São Paulo deflagra a Operação Transforms. Trata-se de investigação policial que apurou a atuação de organização criminosa e de seus respectivos membros em fraudes consistentes na instalação de 4º eixo em semirreboques, visando proporcionar maior capacidade de carga a ser transportada. A legislação de trânsito proíbe tal modificação, principalmente em razão dos riscos viários gerados. Isto porque não há garantias da manutenção das condições de segurança do conjunto com o semirreboque modificado para 4 eixos, bem como não há garantias de que o patrimônio público (rodovias) não será danificado. Conforme Parecer Técnico do CONTRAN concluiu-se que em tal modificação existe também a possibilidade de acidentes.

Entretanto, durante a investigação restou demonstrado que tal alteração, apesar de ilegal, é realizada, sendo que os caminhões modificados passam por vistoria técnica em Instituição Técnica Licenciada acreditada no INMETRO, também envolvida na sofisticada engrenagem.





Para emissão dos documentos relativos à inclusão do 4° eixo foram utilizados diversos artifícios criminosos pelos envolvidos, entre eles, a alegação da existência de patente que justificaria tal modificação, emissão de Autorização Prévia com descrição apenas de suspensão/inclusão ou exclusão de eixo veicular auxiliar, eixo direcional ou eixo auto direcional, portanto sem qualquer menção a inclusão de 4º eixo, além da ampla utilização de endereços fraudulentos para transferências dos semirreboques.

Além disto, servidores públicos realizaram alterações nos sistemas informatizados para inclusão de tal configuração em desrespeito à legislação de trânsito e a orientações superiores.

A operação está sendo deflagrada pelo DEINTER 8-Presidente Prudente e Delegacia Seccional de Adamantina nos Estados de São Paulo e Paraná, ocasião em que serão cumpridos 07 prisões preventivas e 33 mandados de buscas em residências e endereços comerciais de investigados, com a participação de 113 policiais civis, sendo 93 operacionais e 20 Delegados de Polícia e 02 Promotores de Justiça, contando ainda com o apoio dos policiais civis das regiões em que cautelares estão cumpridas. Policiais civis cumprem medidas cautelares de prisões, buscas e sequestros de bens em Adamantina, Regente Feijó, Irapuru, Pacaembu, Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, Campinas, Hortolândia, São Paulo, Itatiba, Mairiporã, Franco da Rocha e Arapongas-PR.

As investigações apontam que somente um dos líderes da ORCRIM farurou mais de R$ 50 milhões de reais. Resultados serão apresentados durante a manhã de hoje.