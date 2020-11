Ainda restando 40% para serem finalizadas, obras de vestiário e banheiros seguem em execução

A reportagem do Folha Regional visitou as obras de construções do vestiário no campo do Jardim Adamantina e dos banheiros no Parque Caldeiras, com o objetivo de constar o andamento da execução.

A Prefeitura de Adamantina recebeu a autorização da CEF (Caixa Econômica Federal) em dezembro de 2019 para realização do novo processo licitatório que viabilizaria a retomada e conclusão as obras que ficaram paradas por mais de dois anos.

A empresa vencedora foi a Construlix Construções, Indústria, Comércio e Serviços Ltda., de Adamantina, que assumiu as construções pelo valor de R$ 241.505,42. O FR solicitou informações sobre o prosseguimento dos serviços.

E na quarta-feira (28) o Departamento de Jornalismo da Prefeitura relatou que ambas as obras estão com 60% executada, restando, portanto 40% para a conclusão.

Também justificou que a reprogramação dos serviços feita com a nova licitação foi necessária em razão da expressiva defasagem dos valores do material e da mão de obra projetados quando a obra começou.