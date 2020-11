Adamantina receberá mais uma edição do Viagem Literária

Evento ocorre dia 17 de novembro, mas devido à pandemia, será necessário realizar inscrição prévia

Adamantina mais uma vez receberá o Programa Viagem Literária da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e é realizado pelo SP Leituras e Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura.

A atividade que acontece no dia 17 de novembro contará com a presença da escritora Lubi Prates. Essa ação integra o módulo de Poesia Oficina e Bate Papo com Escritores do Programa Viagem Literária 2020.

No entanto, devido à pandemia os interessados precisarão fazer inscrição prévia gratuita e, ainda, obterem senhas na Biblioteca Municipal Cônego João Batista de Aquino.

As senhas já podem ser retiradas das 8h às 12h, pois as vagas são limitadas a no máximo 18 participantes.

A Prefeitura de Adamantina salienta que para a realização do Viagem Literária todas as medidas de segurança relacionadas ao COVID-19 e estabelecidas no Plano São Paulo serão tomadas.

Sendo assim, as cadeiras estarão distantes pelo menos 1,5 metros, todos deverão usar máscara de proteção facial e, ainda, terá álcool em gel disponível para os participantes.

A realização de mais uma edição da programação indica a retomada gradual das atividades culturais no município, pois Adamantina está na fase amarela do plano São Paulo desde o mês de setembro.

Sobre o Programa Viagem Literária – Começou em 2008, e até ano passado, percorreu 218 municípios paulistas. Foram Bate Papos, Oficinas, Rodas de Contação de Histórias e outros eventos que fizeram conhecimento e afeto circularem no Estado de São Paulo.