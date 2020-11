Editais de chamamento público para artistas e espaços artísticos e culturais estão abertos

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, informa que estão abertos três editais na modalidade chamamento público em atendimento ao disposto na Lei Aldir Blanc de emergência cultural – Lei Federal nº14.017 que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública.

O edital 89-2020 visa selecionar e premiar agentes culturais (pessoas, grupos ou entidades), que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico do município e, em especial, tenham desenvolvido ações artísticas e culturais em benefício da sociedade.

O edital 90-2020 objetiva selecionar os espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social.

O edital 91-2020 é destinado a seleção e premiação de propostas de atividades artísticas e culturais que podem ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.

Todas as propostas, juntamente com os documentos, devem ser entregues na Biblioteca Municipal Cônego João Batista de Aquino de segunda a sexta das 8h às 12 até o dia 20 de novembro. Os editais com todas as informações estão disponíveis na aba licitações no site da Prefeitura de Adamantina.