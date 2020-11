REVIVER ADAMANTINA: ATA DE INSTALAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

Aos dois dias do mês de abril do ano de mil novecentos e quarenta e nove, nesta cidade de Adamantina, no edifício do cinema, servindo de sala de sessões da Câmara Municipal provisoriamente, presente o MM. Juiz Eleitoral da 69ª Zona, foi dado início aos trabalhos, tendo o MM. Juiz convidado para tomarem parte da mesa de trabalho o cidadão Gumercindo de Brito, Prefeito Municipal de Lucélia, o Dr Floriano F. Guarita, Delegado de Policia, o Sr Escrivão Eleitoral e o Deputado Antonio Silvio da Cunha Bueno, mui digno representante da Assembléia Estadual.

Cerimônia da Ata de Instalação do Município População comemorando a instalação do município em frente à Cantina Portuguesa

Em seguida foram empossados o Prefeito Municipal eleito cidadão Antonio Goulart Marmo, e os senhores vereadores: Francisco Gimenes Roda Filho, José Ferreira Melo, Euclydes Romanini, Ary Toledo e Silva, Kaneaki Ijuim, Pedro Vicentim, Abdon Prado Lima, Caio Graccho da Silva Pereira, João Batista Perrone, João Perroni, Carlito S. Vilela, Aristides Fragoso da Costa e Francisco Dario Tóffoli. Em seguida fizeram uso da palavra os cidadãos Antonio Goulart Marmo e Jamil de Lima, os quais inalteceram o significado da solenidade.

A seguir falou o Deputado Cunha Bueno o qual traçou diretrizes e normas que deveriam guiar os cidadãos eleitos na sua vida pública. A seguir realizou a eleição da mesa da Câmara e para presidente foi eleito o cidadão Francisco Gimenes Roda Filho, com oito votos, tendo obtido cinco votos o senhor Carlito Schmidt Vilela.

Para vice-presidente foi eleito o senhor José Ferreira Melo com oito votos, tendo obtido cinco votos o senhor Aristides Fragoso da Costa. Para primeiro secretário foi eleito o senhor Euclydes Romanini, com oito votos, tendo obtido cinco votos o cidadão Caio Graccho da Silva Pereira. Para segundo secretário foi eleito o cidadão Kaneaki Ijuim, com oito votos, tendo obtido cinco votos o cidadão João Perroni.

Após a eleição o MM Juiz agradeceu a presença das autoridades acima nomeadas e a presença do povo dando por encerrada a solenidade. Para secretário ad-hoc o MM Juiz convidou a mim Euclydes Romanini, que como os demais prometi dar fiel desempenho ao mandato outorgado. Nada mais havendo mandou o MM Juiz lavrar a presente ata que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelas autoridades Prefeito e Vereadores eleitos e demais autoridades presentes. Eu Euclydes Romanini, secretário adhoc a escrevi. assinado) Nelson Pinheiro Franco, Antonio Sylvio da Cunha Bueno, Adroaldo de Menezes, Antonio Goulart Marmo, Francisco Gimenes Roda Filho, Euclydes Romanini, Pedro Vicentim, Kaneaki Ijuim, Ary Toledo e Silva, Abdon Prado Lima, Francisco Dario Tóffoli, João Batista Perrone, Caio G. Silva Pereira, Aristides Fragoso da Costa, João Perroni, Carlito S. Vilela e José F. Melo.