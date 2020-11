Prefeitura de Adamantina adquire dois caminhões destinados a coleta de lixo

Com o objetivo de melhorar a frota, oferecer melhores condições de serviço aos coletores de lixo municipais, e, ainda, prestar o serviço com qualidade, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, adquiriu dois caminhões destinados a coleta de lixo.

A aquisição dos veículos se deu com recursos próprios no montante de R$ 588.000,00, custando R$ 294.000,00 cada veículo. A Prefeitura de Adamantina conta com 06 caminhões e um de reserva, mais os dois que foram adquiridos.

A coleta dos resíduos orgânicos, recicláveis e de folhas em todos os bairros da cidade acontecem de segunda a sábado. Essa ação é fundamental para o meio ambiente, porque por meio dela, há economia de energia, o lixo ganha destinação adequada e o uso de matéria-prima diminui.

A separação e prensagem dos materiais são executadas por funcionários públicos municipais. A venda dos materiais é realizada pela Prefeitura e os recursos financeiros entram como receita aos cofres públicos.

Para o secretário Wellington Zerbini, a aquisição dos caminhões vem para completar o serviço de recuperação da frota que a pasta vem fazendo. “Com esses dois caminhões além de melhores condições para os coletores, também o serviço de coleta como um todo ganha maior eficiência”, assegura.