Nova empresa do transporte coletivo em Adamantina informa que inicia prestação do serviço no dia 4

A Transmassei Transporte & Logistica Ltda EPP, de Franco da Rocha (Grande São Paulo), informou a Prefeitura de Adamantina que iniciará a prestação do serviço de transporte coletivo de passageiros no município na próxima quarta-feira (4). Esta empresa substituirá a Guerino Seiscento, cujo contrato venceu.

A contratação da nova concessionária foi feita por meio de processo licitatório, modalidade Concorrência Pública n.º 02/2020. Com base na proposta apresentada na licitação, a vencedora foi declarada com o valor percentual de repasse ao Município de 22% sobre a receita mensal auferida na prestação do serviço.

A tarifa máxima prevista para o usuário do transporte coletivo urbano é de R$ 3,50 no primeiro ano, com possível reajuste anual.

A Prefeitura informou que no contrato assinado pela empresa consta que deverá disponibilizar veículos para o transporte coletivo de passageiros em duas linhas, nos seguintes trajetos: Jardim Adamantina/Bela Vista e Parque do Sol/Jardim Europa.

A nova concessionária também transportará alunos das escolas do município.