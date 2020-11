Inaugurada ala na Clínica PAI para atender pacientes com Covid-19

Na sexta-feira (30) foi realizada a inauguração da nova ala da Clínica PAI Nosso Lar, de Adamantina, destinada especificamente para a internação e tratamento dos pacientes que forem confirmados com a Covid-19.

Respeitando todos os protocolos de segurança em saúde, a cerimônia contou com a presença restrita de autoridades religiosas, judiciárias e comunitárias, além da imprensa.

A Ala Covid tem 680 metros quadrados e foi viabilizada com recurso destinado pelo Governo federal por meio do Ministério da Saúde no valor de R$ 2.012.907,86.

O novo espaço – que ficou pronto em apenas três meses, desde a reforma até a instalação dos equipamentos – tem sete apartamentos com banheiros e dois leitos, além de outras estruturas para atender as necessidades dos pacientes, como ambulatório e setor exclusivo de limpeza, e dos funcionários, como refeitórios e reservado para descanso.

O recebimento de pacientes no ambiente especializado será iniciado na próxima segunda-feira (2).