Autora de estudo sobre nitazoxadina diz que não sugeriu vermífugo contra Covid

A médica Patrícia Rocco, principal autoria do estudo sobre a relação do uso do vermífugo nitazoxadina e a Covid-19, disse – em entevista ao Estadão – que jamais sugeriu o uso do remédio para tratar a nova infecção.

Ainda de acordo com Rocco, a divulgação dos resultados, feita em cerimônica no Palácio do Planalto, tinha como único objetivo o de compartilhar novos dados científicos que ajudassem na descoberta de um futuro tratamento promissor contra a doença.

“Jamais sugeri o uso da nitazoxanida em qualquer paciente ou em qualquer fase da covid-19. Entretanto, é importante fomentar a discussão na comunidade científica nacional e internacional”, afirmou a profissional. Ela ainda reforçou qeu não há intenção de politizar o tema.

O estudo, realizado pelo Laboratório Nacional de Biociências, foi enfaticamente comemorado pelo ministro Marcos Pontes, do Ministério da Ciência e Tecnologia, que anunciou um novo protocolo para tratamento da doença no Brasil msmo antes da conclusão dos testes.