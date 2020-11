Tom Veiga, o Louro José, morreu após AVC, diz laudo do IML

A morte de Tom Veiga, ator que interpretava o Louro José, ocorreu em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico provocado por um aneurisma, segundo aponta laudo do IML (Instituto Médico Legal). A informação foi divulgada durante o programa Mais Você desta segunda (2), e confirmada pela reportagem.

Veiga foi encontrado morto neste domingo (1). Ele trabalhou por mais de 20 anos na atração. O Louro José foi idealizado em 1996 pela apresentadora. Na época, ela apresentava o Note e Anote, na Record, e ele era assistente de estúdio do programa. Ana Maria testou diversas pessoas de sua equipe na manipulação do boneco, mas Tom Veiga se destacou e ficou no papel.

Na manhã desta segunda (2), Ana Maria Braga homenageou Veiga. Com a voz embargada e chorando em alguns momentos, a apresentadora disse que, apesar de toda a dificuldade de estar ao vivo, ela não poderia deixar de estar presente na atração.

Ela afirmou que não estava perdendo só o Tom Veiga, um grande amigo com quem nunca discutiu, mas também um filho, o boneco Louro José.

“Fiquei pensando como eu ia conseguir chegar aqui e falar bom dia para vocês, porque dói muito. Assim como uma mãe perde um filho, um companheiro, o filho da gente é um companheiro, está junto, você viu nascer […] Eu não podia deixar de estar aqui e deixar todos que amam o Louro sem essa última homenagem”, afirmou. Veiga deixa quatro filhos.