Passageiro fica ferido após carro capotar na SP-294

Uma pessoa que viajava como passageiro de um carro sofreu ferimentos em capotamento ocorrido na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), altura do município de Herculândia, na madrugada deste domingo, dia 1. O acidente aconteceu por volta das 3 horas de hoje no quilômetro 508.

Segundo informações o veículo, que não teve o modelo e a marca divulgados, transitava pela rodovia e, por motivos a serem apurados, veio a capotar parando além do acostamento da via sobre a canaleta de águas pluviais. No veículo viajavam o motorista e passageiro, que teriam sofrido ferimentos de natureza leve.

O Corpo de Bombeiros de Tupã foi acionado, porém, somente o passageiro foi conduzido para atendimento médico pela ambulância da concessionária que administra a rodovia. O condutor, que também teria sofrido ferimentos leves, dispensou ser conduzido para atendimento médico.