Hamilton ganha em Ímola e fica a uma corrida do hepta da Fórmula 1

Recordista de vitórias da Fórmula 1, Lewis Hamilton alcançou neste domingo (1º), no Grande Prêmio da Emilia-Romagna, o 93º triunfo da carreira. Os resultados do inglês e do finlandês Valtteri Bottas, que terminou a prova em segundo lugar, garantiram à Mercedes o sétimo título mundial consecutivo de construtores – um recorde na categoria. A escuderia alemã atingiu 479 pontos e não pode mais ser alcançada pela austríaca Red Bull, vice-líder do campeonato, com 226 pontos.

Com a vitória no circuito de Ímola, na Itália, Hamilton pode sacramentar o sétimo título na F-1 já na próxima corrida, daqui duas semanas, no GP da Turquia. Para isso, basta chegar em terceiro ou, caso termine em quarto, estabelecer a melhor volta da prova para garantir o ponto extra. Com 282 pontos, o inglês tem 85 de vantagem para Bottas e tem a chance de igualar o recorde de Michael Schumacher. O alemão possui sete conquistas e, atualmente, é o maior campeão da categoria. Hamilton largou em segundo e caiu para terceiro na largada, mas assumiu a liderança após Bottas e o holandês Max Verstappen pararem para troca dos pneus, abrindo distância e consolidando a primeira colocação após o francês Esteban Ocon se acidentar, acionando o safety-car virtual. O inglês administrou a ponta até a bandeirada, seguido pelo finlandês, que se aproveitou de um pneu furado de Verstappen para tomar o segundo lugar. O australiano Daniel Riccardo completou o pódio. O russo Daniil Kvyat cruzou a chegada na quarta colocação. Na sequência, apareceram o monegasco Charles Leclerc, o mexicano Sergio Pérez, o espanhol Carlos Sainz Jr., o britânico Lando Norris, o finlandês Kimi Raikkonen e o italiano Antonio Giovinazzi, completando a zona de pontuação.