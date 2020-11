Aglomeração em posto de combustíveis com mais de 200 pessoas vira caso de Polícia

Em patrulhamento pela Avenida Santos Dumont, policias militares observaram a aglomeração de pessoas nas dependências de um posto de combustíveis, demonstrando claramente desacordo com o decreto estadual referente à pandemia da Covid-19 e ao artigo 268, que trata sobre “infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doenças contagiosas”.

Conforme a PM, na área externa do local estavam aproximadamente 200 pessoas e cerca de 60 pessoas no interior da conveniência.

Com a situação, os militares contataram o responsável pelo local, que relatou promover o evento denominado “Halloween”, que tinha conhecimento do decreto, porém, não teria tomado nenhuma providência para a dispersão do público que estava concentrado dentro da conveniência sem o