Missas de Finados deste ano serão celebradas somente nas paróquias em Adamantina

Diferente dos anos anteriores, as missas alusivas ao Dia de Finados (2 de novembro) serão realizadas nas dependências das próprias paróquias de Adamantina. Dessa forma, as celebrações no interior do Cemitério Municipal não ocorrerão.

A decisão foi tomada em conjunto pelas três igrejas – Paróquia Santo Antônio, Paróquia Nossa Senhora de Fátima e Paróquia São Francisco de Assis – em razão da necessidade de respeitar as medidas de segurança em saúde pública contra a Covid-19.

O intuito das autoridades religiosas com a atitude é preservar a saúde dos fiéis e também dos religiosos, reduzindo assim o risco de o contágio e disseminação do novo vírus. Até porque, a realização das missas no Cemitério, por ser um local mais amplo e de controle mais difícil de acesso, poderia promover aglomerações.

Portanto, os fiéis que têm interesse em participar das celebrações relacionadas ao Dia de Finados devem entrar em contato nas secretarias das três paróquias para a retirada de senhas, já que o número de fiéis por missa é limitado.