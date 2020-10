Adamantinenses perdem o ex-prefeito Tino Romanini, que conquistou a Faculdade de Adamantina

Neste sábado o povo adamantinense recebeu a triste notícia do falecimento do ex-prefeito Gumercindo “Tino’ Romanini. A informação foi confirmada pela reportagem do adamantinanet.com.br junto à empresa funerária.



O óbito ocorreu na manhã de hoje, porém, a causa ainda não foi divulgada pela família.



Tino comandou a Prefeitura de Adamantina de 5 de abril de 1965 a 2 abril de 1969.

Entre as principais realizações do seu mandato foi a importantíssima conquista, junto com seu irmão Nico Romanini, da implantação da FAFIA (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Adamantina) e da FEO (Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia), que deram origem a atual FAI (Faculdades Adamantinenses Integradas) e agora a UNIFAI (Centro Universitário de Adamantina).



Tino estava com 87 anos de idade, era casado com a senhora Emilia Thereza de Andrade Romanini. E tio da atual vice-prefeita Ana Maria Romanini Micheloni.



O velório será restrito aos familiares a partir das 7h deste domingo (1). E sepultamento as 10h no Cemitério Municipal.



Prefeitura de Adamantina decreta luto oficial – Veja a nota abaixo

Adamantina, 31 de outubro de 2020 – A Prefeitura de Adamantina decreta luto oficial de três dias em razão do falecimento do ex-prefeito Gumercindo Romanini (Tino Romanini) e ex-vereador.

Tino Romanini foi o quinto prefeito da cidade. Ele esteve à frente do poder executivo de 05 de abril de 1965 à 02 de abril de 1969 e, ainda, foi vereador de 1961 a 1964.