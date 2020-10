Revisão da mudança de local de atendimento da população em UBS é solicitada na Câmara

Com a Indicação nº 501/ 20 o vereador Aguinaldo Pires Galvão (DEM) solicitou à Prefeitura de Adamantina que reveja a mudança ocorrida no atendimento da população em determinadas Unidades Básica de Saúde.

O pedido destaca a alteração da unidade que atende os moradores das ruas Schmidt Vilela, Armando de Salles Oliveira, e General Isidoro, no centro da cidade, a fim de que voltem a ser atendidos no Posto Central (Postão) ou Centro Integrado de Saúde.

“Fui procurado por usuários do sistema público de saúde daquela região, que inclusive moram a 100 metros ou 150 metros do Postão – transformado no Centro de Atendimento da Covid-19 – e precisam se deslocar até ao PAS 1 perto do Campus 1 da UniFAI para serem atendidos. Olha a distância enorme que eles têm que percorrer agora. Por isso essas pessoas pedem que possam ser atendidas no CIS, que fica bem mais próximo. Acredito que é um pedido justo e espero que a Secretaria de Saúde atenda”, contou Aguinaldo.

A Indicação passou pelo plenário com a concordância de todos os vereadores e foi endereçado ao Poder executivo para análise.