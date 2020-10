Organização dos Congressos Científicos 2020 em ambiente virtual surpreende e rende elogios à UniFAI

Apesar das barreiras impostas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), UniFAI manteve a assiduidade e a tradição e organizou ode CIC 2020 de maneira inovadora

“Superação de desafio”. Esta é a definição dada pelo pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) e presidente da comissão organizadora dos Congressos Científicos (CIC 2020), Prof. Dr. José Aparecido dos Santos, sobre a realização do evento totalmente em ambiente virtual pela primeira vez.

Os Congressos Científicos da UniFAI são compostos pelo Congresso de Iniciação Científica de nível universitário (XIV CIC), Congresso de Iniciação Científica direcionado a estudantes dos ensinos Fundamental, Médio e Técnico (XIII CIC Júnior) e, ainda, pelo Congresso de Pesquisa Científica voltado a graduados, professores e pesquisadores (X CPC).

Apesar das barreiras impostas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que impôs o distanciamento social como uma das ações de prevenção à disseminação da doença, a UniFAI manteve a assiduidade e a tradição e organizou de maneira inovadora esse que é um dos maiores e mais importantes eventos de produção e compartilhamento de conhecimento e conteúdo científico e acadêmico do Brasil.

“Superação de desafio, pois a Instituição tem uma tradição e know how de organização de eventos presenciais por 13 anos. Foi necessário adaptar as ferramentas tecnológicas desenvolvidas pelo setor de Tecnologia da Informação (TI), adequar a plataforma do Google Meet para os Congressos e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação fazer um novo projeto de congresso completamente diferente dos anteriores. Mas a experiência acumulada foi o grande suporte”, realçou Santos.

O CIC 2020 foi proposto para apenas dois dias: 28 e 29 de outubro. Em anos anteriores o evento se estendia por pelo menos cinco dias. Porém, as inscrições e participações atingiram o esperado, sendo 375 no CIC, 127 no CIC Júnior e 88 no CPC. “Este ano tem instituições de Norte a Sul do Brasil participando. No CIC Júnior, por exemplo, há a participação de congressistas de São Luís [MA], Manaus [AM] e do Rio Grande do Sul”, destacou José Aparecido.

Para que a adequação à nova realidade fosse possível, a Coordenação Pedagógica da UniFAI precisou elaborar uma nova estrutura de participação dos professores para que pudessem trabalhar nas bancas de avaliação e os servidores da Instituição foram organizados num grupo de apoio logístico para dar suporte às bancas avaliadoras.

“Alguns problemas eram previstos e rapidamente resolvidos. Assim, o primeiro dia do CIC 2020 foi um sucesso e marca mais uma iniciativa da UniFAI em superar os desafios impostos pela Covid-19. O bom é que, nesse processo, a Instituição desenvolveu sua própria metodologia e tecnologia de realização de um evento virtual”, pontuou o presidente dos Congressos.

Todo esse esforço foi reconhecido através dos elogios dos participantes. E não foram poucos. “Parabéns à organização dos Congressos Científicos, em especial ao [Prof. Dr.] José Aparecido, [Prof.ª Ma.] Simone Leite [Andrade], Prof. [Dr.] Estevão [Zilioli], pessoal do QG [grupo de apoio logístico], do apoio e a todos os professores participantes das bancas. Tudo transcorreu de forma tranquila, organizada e sem problemas. Show de competência”, enalteceu a Prof.ª Ma. Mariângela Conceição Vicente Bergamini de Castro, membro de uma das bancas de avaliação.

“Parabéns! Ontem [dia 28 de outubro], no CIC Júnior, tive trabalhos dos Institutos Federais de Manaus [AM], Recife [PE], Maranhão […] um show de apresentação”, comemorou a Prof.ª Dra. Ieda Cristina Borges, também integrante de banca de avaliação. “Parabenizo esse Congresso em nome do [curso de] Direito do Unifunec – Santa Fé do Sul. Estaremos aqui”, comentou a Prof.ª Dra. Regina Maria de Souza, docente do Centro Universitário de Santa Fé do Sul (Unifunec). “Noite de muito aprendizado. Agradeço aos congressistas pelas brilhantes apresentações e aos professores pelas relevantes ponderações”, avaliou Natan César Ferreira Buassali, participante do CIC.

Abertura

A solenidade de abertura, na noite desta quarta-feira, 28, por meio da plataforma Google Meet e com transmissão pelos canais da UniFAI no YouTube e Facebook, se deu com a palavra de boas-vindas do presidente dos Congressos, seguida da oficina “FamilySearch: transdisciplinaridade e novas tecnologias na educação”, com participação da Prof.ª Dra. Izabel Castanha Gil, docente do curso de História da UniFAI, do Prof. Esp. Tiago Rafael dos Santos Alves e do Prof. Esp. Victor Hugo Silva Souza, ex-alunos da Instituição.

“Nós estamos aqui num esforço para buscar mais elementos para estudar mais a Nova Alta Paulista. Nós somos um cantinho muito especial. O espigão divisor Peixe/Aguapeí tem características muito próprias. Na verdade, estamos num cantinho quase isolado e criamos uma identidade própria, um nome que não existe de forma oficial, que é a ‘Nova Alta Paulista’. Então, nós temos uma ideia de pertencimento ao lugar. Mas nós conhecemos muito pouco de nós mesmos. Em termos mais profundos, mais acadêmicos, mais embasados em documentos e em elementos que vão sustentar essas informações nós temos muito pouco. Isso é papel do profissional, do professor acadêmico, do pesquisador da área de Ciências Humanas: de História, Geografia, Sociologia, Antropologia, na verdade, de qualquer área, mas as Ciências Humanas têm um olhar especial para esses processos históricos do porquê as pessoas vieram para cá e o que significa esse nosso processo de colonização”, ponderou a professora Izabel.

“Nós trabalhamos [durante a oficina] a transdisciplinaridade dessa ferramenta tão curiosa que é o FamilySearch, que é realmente a base da nossa pesquisa, a ferramenta-mor do projeto Nossa Gente. Agradeço aos acreditadores do nosso projeto, que participaram desde o início levantando e analisando documentos de 30 municípios. Foram mais de 12 mil documentos analisados para chegarmos a uma noção mínima do que é a nossa região em termos étnicos, em termos de origem”, explicou o professor Victor Souza.

“Falamos um pouquinho sobre a questão que envolve o lado pedagógico desse projeto. Eu me atenho a essa parte, enquanto PCNP [Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico] da parte de História, focando como esse projeto pode contribuir dentro de sala de aula, particularmente tendo em vista que já estamos com o currículo paulista em vigor no Ensino Fundamental, com dicas de como o professor pode utilizar isso dentro de sala de aula, no componente curricular de História e de Geografia”, emendou o professor Tiago Alves.

Certificados e premiação

Segundo o regulamento dos Congressos Científicos 2020, serão disponibilizados certificados on-line de apresentação para os autores dos projetos e de orientação para os orientadores. “Para ter direito a emissão dos certificados, o congressista deverá participar das palestras e apresentações programadas via on-line, e registrar sua presença na sala conforme orientação do mediador”, constou o documento.

Cada banca avaliadora selecionará o melhor trabalho apresentado, que posteriormente receberá Menção Honrosa.

No caso do XIV CIC, o Comitê Científico selecionará dentre os trabalhos apresentados, o primeiro, o segundo e o terceiro trabalhos de cada área (Ciências Humanas, Ciências Exatas e Agrárias, Ciências Biológicas e da Saúde).

No XIII CIC Júnior, o Comitê Científico elegerá, dentre os trabalhos apresentados, o primeiro, o segundo e o terceiro melhores trabalhos de cada nível de Ensino (Fundamental I, Fundamental II, Médio e Técnico). A premiação será por categoria de trabalho (Oral, Maquete e Robótica).

Já no X CPC, será emitido um certificado de Melhor Trabalho apresentado em primeiro, segundo e terceiro lugares.

Mais informações podem ser obtidas no hotsite www.unifai.com.br/cic2020.