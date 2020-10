Duas pessoas tiraram a própria vida em Adamantina somente nesta semana, sendo o primeiro na terça-feira (27) e o outro nesta quinta-feira (29).

Segundo informações obtidas pelo jornalismo do Adamantina Net junto a Polícia Militar que atendeu as ocorrências, os dois casos foram registrados em menos de três dias com relação entre o primeiro e o segundo ato cometido e envolveram pessoas jovens.

No primeiro caso, o adamantinense foi localizado por familiares que se depararem com o mesmo pendurado por uma corda envolta ao pescoço no interior da residência localizada no Jardim Brasil.

Os Bombeiros chegaram a ser acionados, prestaram atendimento e notaram que ele já estava sem vida.

Ainda segundo a PM, nesta quinta-feira (29), também no Jardim Brasil, a mesma cena se repetiu, porém, com outra família que também foi surpreendida ao adentrar em uma residência e se deparar com o familiar desfalecido dentro de um banheiro.

Eles tiveram a ajuda de um vizinho que auxiliou na retirada da vítima e que ainda tentou reanima-lo. Ele foi conduzido para o Pronto Socorro, porém, já estava sem vida.

Em ambos os casos, a Polícia Militar foi acionada, comunicou a Polícia Civil que por sua vez acionou a Polícia Científica para a realização perícia nos imóveis e locais em que ocorreram os fatos.



PROCURE AJUDA

O CVV – Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

Os meios de contato são:



Chat/site: https://www.cvv.org.br/

Fone: 188