ARTIGO: Província, Mentes Bovinas, Redes Sociais e Música…

“Depois do silêncio, o que mais se aproxima de expressar o inexprimível é a música.” (Aldous Huxley)

Sérgio Barbosa (*)

Como sempre, ou seja, quanto um dos lados e do outro lado posta isto ou aquilo em alguma das inúmeras Plataformas disponibilizadas pelas REDES SOCIAIS, dependendo do tema ou temáticas, pode-se registrar que as denominadas e registradas MENTES BOVINAS PROVINCIANAS surgem ao toque do BERRANTE…

Mesmo assim, devem-se considerar diversos aspectos nestas questões medidas pelas REDES em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL em tempo de Pós-Globalização Organizacional…

A MÍDIA local, tal qual a Regional, Nacional e até mesmo no cenário Mundial, possuem mais defeitos do que virtudes, bem como, quase sempre estão desenvolvendo atividades midiáticas em defesa do PODER INSTITUCIONALIZADO…

Outra coisa deste mesmo COISO torna-se necessário abordar alguns tópicos relacionados com os GOVERNOS do LULA e DILMA, reforçando que o GOLPE ocorreu pra cima da DILMA e com apoio da grande MÍDIA VICIADA e das médias e pequenas, também, com apoio dos ETERNOS DONOS DO PODER neste PAÍS DO FAZ DE CONTA…

Portanto, as consagradas MENTES BOVINAS não se esquecem dos GOVERNOS PETISTAS em seus ataques patrocinados pelos FAKE NEWS desde o GOLPE e no GOVERNO TREMER (sic) continuaram o processo de massificação do REBANHO nos quatro cantos deste PAÍS DO FAZ DE CONTA…

No caso da PROVÍNCIA, tal qual em nível nacional, aconteceu o que era mais do que esperado nas últimas eleições presidenciais, assim, o COISO levou quase todos os votos dos/as provincianos/as, bem como, o escolhido para GOVERNAR este ESTADO DO FAZ DE CONTA…

Ah! Estava esquecendo a MÚSICA e tudo mais em meio ao tudo de menos neste cenário tragicômico da PROVÍNCIA, todavia… quem sabe… pode ser… haja vista… NAUM SEI NAUM…

Tudo pode acontecer daqui pra frente em tempo de PANDEMIA e a MANADA continua circulando como se não estivesse ocorrendo nada de mais, desta forma, o BERRANTE continua mais ativo do que nunca em terras provincianas e a MANADA continua seguindo o COISO sem questionar suas ações como GOVERNO…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

____________________________

(*) jornalista diplomado, consultor na área de gestão em comunicação organizacional e professor universitário.