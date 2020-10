Período para inscrição de chapas ao Diretório Central dos Estudantes se encerra neste sábado

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) tem inscrições abertas até este sábado, 31, para novas chapas disputarem a gestão 2020/2021. A eleição irá ocorrer nos próximos dias 5 e 6 por votação eletrônica na área do aluno.

Realizadas pelo e-mail [email protected] com envio de requerimento à presidente da Comissão Eleitoral, Fernanda Chain Rossi, as inscrições precisam contemplar chapas com no mínimo sete membros do corpo discente – estudantes de graduação, pós-graduação e residência.

O registro de candidatos deve cumprir os requisitos de apresentação de nome completo dos componentes com seus devidos cargos; Registro Acadêmico (RA); curso e ano previsto de conclusão; e nome da chapa para campanha.

A votação eletrônica, feita apenas para matriculados na UniFAI, será por voto direto, secreto e universal por meio de login na área do aluno.

Dia 13 será apurado e divulgado o resultado. A posse está agendada para 7 de dezembro. Mais informações estão disponíveis no edital no site da instituição.