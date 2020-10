Marketing é tema de Videoconferência no Curso de Administração da UNIFAI…

“A vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é um combate que os fracos abatem, mas os fortes, os bravos, só podem exaltar.”

Sérgio Barbosa (*)

Neste novo tempo que se chama hoje, faz-se necessário estar em conexão com as transformações que estão ocorrendo em nível GLOBAL, portanto, existem temas e temáticas que devem continuar sempre em pauta nas áreas da Academia e do Mercado…

De acordo com a Proposta do Plano de Ensino da disciplina de MARKETING GERENCIAL II do Curso de ADMINISTRAÇÃO da UNIFAI, o tema MARKETING está inserido de acordo com as novas exigências do Mercado, bem como, busca oferecer aos discentes uma visão mercadológica mediada pelas propostas envolvendo a teoria e a prática…

Assim, nesta terça-feira, 27, das 19h20 às 21h e por meio da plataforma virtual, marcou presença como palestrante, o Empresário MÁRCIO BARRETO, diplomado em Administração e com diversas especializações na área do MARKETING DIGITAL…

O tema do encontro apresentou questões diversas relacionadas com as áreas de GESTÃO, MARKETING E MERCADO, buscando desta forma destacar a importância do MARKETING para todas as áreas que atuam no Mercado em tempo de pós-globalização organizacional…

“O Marketing é essencial…”

Também, Barreto reforçou a importância da utilização das estratégias de MARKETING em todas as ações da Organização, tendo em vista as necessidades do CLIENTE por meio da aplicação de PESQUISAS DE MERCADO, ainda, utilizando todas as teorias dos “8 P´s”, ainda, a ANÁLISE/MATRIZ SWOT para que os objetivos sejam alcançados pela Organização Empresarial…

Aproveitando o encontro com os discentes do IV TERMO DE ADMINISTRAÇÃO, Márcio reforçou diversas questões e sempre fundamentando as mesmas de acordo com o COMPOSTO MERDACOLÓGICO e as exigências do Mercado quanto ao desenvolvido da Gestão/Administração…

Citou exemplos de conquistas e derrotas relacionadas com suas atividades no Mercado desde quando era adolescente no Rio de Janeiro, citou como referência quanto a sua dedicação ao MARKETING, o Livro O MAIOR VENDEDOR DO MUNDO de OG Mandino como referência na área para os discentes…

Além dos exemplos citados de outros CASES do mercado que foram sucessos e fracassos, BARRETO reforçou sempre a importância da formação acadêmica para atuar no Mercado de acordo com as exigências das áreas afins aos interesses do/as profissional…

(*) jornalista diplomado, consultor na área da gestão em comunicação organizacional e professor dos cursos de administração e história da unifai.