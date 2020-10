80% do álcool gel vendido no Brasil é ineficaz contra vírus, diz UFPR

Um estudo realizado na Universidade Federal do Paraná (UFPR) fez um alerta importante para a prevenção contra a Covid-19: de acordo com os resultados, 80% das amostras eram irregulares.

Em entrevista à CBN, o professor Anderson Barison, do Departamento de Química da UFPR, explicou que a maioria das amostras tinha teor alcoólico inferior ao recomendado pela OMS, o que as torna ineficazes contra o vírus. A OMS recomenda entre 68 e 72% de álcool.

“Se você colocar uma quantidade mínima de álcool etílico, ele vai ter o cheiro de álcool, então não tem como o consumidor saber se o álcool é de boa qualidade. Por isso é muito importante que as pessoas solicitem a análise para a gente, que mandem essa amostra”, alertou o professor.

Ainda de acordo com o pesquisador, a pesquisa busca informar os consumidores sobre a qualidade do álcool no mercado, mas não possui valor judicial. As amostras são enviadas por consumidores de todo o País.