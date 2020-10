Fatec projeta implantação dos cursos de Gestão Hospitalar e AMS de Logística em 2021

De acordo com informações passadas pela Faculdade de Tecnologia de Adamantina por meio do Setor de Comunicação da Prefeitura do Município, dois novos cursos estão sendo projetados para serem disponibilizados à população no próximo ano.

“A FATEC Adamantina está se planejando para que sejam implantados em 2021 Gestão Hospitalar e AMS de Logística”, relatou a direção da instituição pública de ensino superior.

O segundo curso citado seria viabilizado em parceria com a ETEC (Escola Técnica Estadual), também vinculado ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. E seria voltado a Projetos de Articulação da Formação Profissional Médio e Superior em Logística.

No segundo semestre deste ano (agosto) foi implantado e começou a ser oferecido pela FATEC Adamantina o novo curso de Tecnólogo em Ciência de Dados. Antes já disponibiliza o curso de Gestão Comercial, que tem 142 alunos, moradores da região entre Paulicéia e Tupã. Também desenvolve atividades de extensão com a comunidade, como de Introdução à Computação.