CRAS e CREAS entregam kits de higiene e limpeza para seus atendidos

Como forma de auxiliar os munícipes durante o período de pandemia nos cuidados quanto a limpeza dos ambientes e a higiene pessoal, a Secretaria de Assistência Social, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) realizou a entrega de 400 kits de higiene e limpeza.

Os beneficiados receberam um kit com álcool líquido 70º; álcool em gel; sabonete; shampoo; condicionador; água sanitária; sabão em pó e detergente. Além deste kit, os centros já entregaram kit de alimentos e de festa junina.

O objetivo da entrega foi fomentar a capacidade de resposta do município no enfrentamento da pandemia, pois ela comprometeu o fluxo da oferta de serviços, programas e projetos socioassistenciais.

Além disso, a ação visa reduzir a incidência e, ainda, interromper a transmissão local do vírus e manter os usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) protegidos.

As famílias beneficiadas com os kits são as referenciadas nos dois equipamentos. As atividades desenvolvidas pelo CRAS e pelo CREAS continuam de forma remota.