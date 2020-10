CONSEMA realiza primeira reunião do ciclo 2021

O Conselho Municipal do Meio Ambiente (CONSEMA) realizou na última semana a primeira reunião referente ao ciclo 2021 do Programa Município VerdeAzul. O programa ambiental tem ciclo válido de outubro a outubro.

Na reunião, foram abordados os temas: “Arborização no Parque dos Pioneiros”; “Plano de Gestão Ambiente – Programa Município VerdeAzul” e as “Queimadas Urbanas”.

Durante o encontro, os participantes foram informados sobre a quantidade de árvores que foram suprimidas para a execução das obras no parque e que a mesma quantidade será replantada assim que as atividades no local chegarem ao fim.

Além disso, a interlocutora municipal Nadine Caroline Bento Silva, informou aos participantes que todos os documentos referente as ações realizadas no ciclo 2020 foram enviadas para o Governo do Estado de São Paulo e a pontuação obtida pelo município deverá ser anunciada em dezembro.

Outro ponto tratado durante o encontro foi as queimadas urbanas, problema comum nessa época do ano.

O Cabo PM. Carlos Eduardo Ebeling tratou sobre o assunto com os conselheiros e informou que foi registrado um aumento no número de queimadas em comparação ao ano anterior e que a maioria delas se dá de forma criminosa.

Sobre o CONSEMA – O Conselho Municipal do Meio Ambiente foi criado pela Lei Municipal nº 3265, de 30 de novembro de 2007. Ele é constituído por 16 conselheiros nomeados pelo Decreto nº 6.050, de 19 de novembro de 2019, com representantes do Poder Público Municipal e membros de órgãos não governamentais do município.

Para o Programa Município VerdeAzul, o conselho é fundamental para a realização das ações e fica a cargo do interlocutor e suplente estarem em sintonia com as orientações do Conselho Estadual, pois eles são os multiplicadores das diretrizes que devem ser adotadas no Conselho Municipal.