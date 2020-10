Rapaz é preso pela PM com arma na rodovia SP-294

Um desempregado de 21 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso por porte ilegal de arma de fogo na noite deste domingo na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) em Marília.

Por volta de 22h33 a Polícia Militar estava em patrulhamento tentando localizar um veículo furtado quando avistou um automóvel com as características semelhantes do que buscavam e fizeram a abordagem.

O condutor parou o carro e saiu correndo pelo acostamento da rodovia, dispensando uma arma de fogo. O rapaz foi detido e o revólver calibre 32 com numeração raspada recuperado.

Na arma havia três munições íntegras, duas picotadas e uma deflagrada. O jovem foi preso e encaminhado até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) juntamente com duas passageiras.

O desempregado alegou que ao sair de um pagode em uma chácara, efetuou um disparo com a arma para o alto. As mulheres prestaram depoimento e foram liberadas. O indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.