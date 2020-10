Empresas assinam contrato com a Prefeitura e cotam infraestrutura para construírem atrás do Poliesportivo

O Município realizou no final do ano passado o processo licitatório que definiu a Crialt Comércio e Representações de Insumos Agrícolas Ltda. e o Pro Temper Vidros Eireli como vencedoras da concessão dos dois lotes industriais localizados atrás do Recinto Poliesportivo ‘Sebastião Pires da Silva’, na antiga pista de Motocross.

Segundo informação obtida pelo Folha Regional junto à Prefeitura de Adamantina nesta semana, as empresas já assinaram o contrato e agora estão em fase de cotação de preços para executar os serviços de infraestrutura no local.

Na época da licitação, ao todo, nada menos que 13 empresas formalizaram requerimento junto à Secretaria Municipal de Planejamento, como estabelece p Projeto de Lei Complementar nº 259/ 2016, para concorrer à área atrás do Poliesportivo.

Os dois lotes possuem 8.448,37 e 8.448,38 metros. E a concessão foi feita com base na Lei Complementar nº 337/ 2019, cujo Projeto foi aprovado pela Câmara Municipal. Essa quantidade expressiva de interessados na primeira área justifica-se porque nela são oferecidos dois lotes com medidas de 8.448,37 metros quadrados e 8.448,37 metros quadrados, além disso, é dotada de ampla visibilidade, uma vez que fica praticamente na margem da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) e próxima ao trevo principal da Cidade Joia, mais precisamente entre a sede do Leite Joia e a Clínica PAI Nosso Lar.