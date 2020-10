Cemitério municipal estará aberto para visitação no “Dia de Finados”

Visitantes deverão usar máscaras de proteção facial

Em virtude do posicionamento do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo que reúne médicos e especialistas, a Prefeitura de Adamantina informa que o Cemitério Municipal estará aberto no sábado (31), no domingo (01) e na segunda (02) das 7h às 17h para visitação.

No entanto, a Prefeitura Municipal pede a todos os visitantes que usem máscaras de proteção facial, evitem aglomerações e, ainda, mantenha, 1,5 m de distanciamento das pessoas.

Além disso, estarão no local funcionários municipais para aferição da temperatura corporal, disponibilizando álcool em gel e orientando os visitantes.