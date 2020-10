Celular que estava carregando explode e homem fica ferido

Um homem, que não teve a identidade revelada, sofreu queimaduras pelo corpo na madrugada desta quinta-feira (22) após o celular que utilizava explodir. O caso aconteceu em Cândido Mota (SP).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem utilizava o celular que estava conectado a tomada carregando, quando houve uma explosão do aparelho. Com isso, um incêndio se formou e as chamas atingiram o colchão, coberta e roupas da vítima.

Ainda segundo a corporação, a própria esposa da vítima conseguiu apagar as chamas após jogar água sobre a cama. Ele sofreu queimaduras no rosto, peito e costas.

O homem foi socorrido por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e levado à Santa Casa de Cândido Mota, onde segue internado.