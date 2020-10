“Budismo” é tema de Videoconferência no Curso de História da UNIFAI!

“Somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo.” (Buda)

Sérgio Barbosa (*)

Realizou-se nesta segunda-feira, 26, das 21h30 às 22h30, a videoconferência, a saber: “A História do Budismo: De Sakyamuni até o movimento religioso da Soka Gakkai no Brasil e no Mundo” com o jornalista diplomado, também, publicitário diplomado, CARLOS EDUARDO BERTIN de acordo com o Plano de Ensino da Disciplina de HISTÓRIA E RELIIGÃO ministrada no VI termo do Curso de História da UNIFAI…

Neste contexto plural para as denominadas Grandes Religiões da Humanidade, ainda, considerando que o BUDISMO faz parte deste cenário, torna-se necessário estar em conexão com o debate mediado pela reflexão crítica frente aos desafios deste novo tempo novo que se chama hoje…

Também, torna-se fundamental para o conhecimento dos/as discentes e futuros/as Historiadores/as estar em sintonia com convidados/as que estão desenvolvendo ou participando de atividades patrocinadas por esta ou aquela Religião em tempo de pós-globalização organizacional…

Soka Gakkai

A religião Budista está fundamentada integralmente nos ensinamentos de BUDA, portanto, todas as diretrizes e demais orientações são de acordo com o mesmo, ainda, existem diversas vertentes que atuam em nível mundial e todas com o objetivo de divulgar a proposta mediada pelo Budismo…

A comunidade Budista é fundada no Brasil em 1.960 por meio das atividades de IKEDA e denomina-se SOKA GAKKAI e atuação por meio da BSGI-Associação Brasil Soka Gakkai Internacional, assim, pode-se afirmar que são sete décadas de presença no território brasileiro…

De acordo com o palestrante CARLOS BERTIN, o mesmo destacou o seguinte, a saber: “Conversar com os alunos sobre o Budismo foi experiência muito significativa, pois pude transmitir todo o meu conhecimento acerca dessa religião e ao mesmo aprender por meio da interação com os alunos. Além disso, é sempre importante participar de ações na instituição que me formou e abriu horizontes. Agradeço ao professor e amigo Sérgio Barbosa e a todos os alunos e alunas pela oportunidade.”

A utilização da plataforma disponibilizada pela instituição para docentes e discentes, proporciona inúmeras possibilidades de interatividade e criatividade, porém, depende sempre do interesse e disponibilidade para ambos os lados, todavia, deve-se estar sempre em conexão com as Redes Sociais para sair da “caixinha” e ponto quase final…

_________________________________

(*) jornalista diplomado, cursou teologia na ftimb, mestre em ciências da religião pelo ppgcr/umesp, desenvolveu atividades como pesquisador-colaborador da cátedra unesco/metodista de comunicação para o desenvolvimento regional (1.998-2.018) e professor dos cursos de história e administração da UniFAI.