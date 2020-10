PM Rodoviária flagra carro transportando 21 pássaros silvestres na SP-294

Em operação de fiscalização de trânsito e de combate a demais ilícitos penais pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Dracena, a Polícia Militar Rodoviária flagrou um automóvel de passeio, com placas de Lucélia, transportando 21 pássaros silvestres, da espécie papagaio.

De acordo com a PM Rodoviária, a abordagem foi por volta das 18h desta segunda-feira (26), na altura do km 647+400 da SP-294, em Dracena.

Durante a fiscalização ao automóvel VW Gol, os policiais perceberam um certo nervosismo do motorista, levando a uma fiscalização minuciosa no interior do veículo, sendo então localizados 21 pássaros da espécie papagaio, acomodados no interior de caixas de papelão, dentro do porta malas do carro.

De acordo com a PM Rodoviária, em boletim à imprensa divulgado por volta das 19h de hoje, o a ocorrência será apresentada no plantão da Delegacia da Polícia Civil, para os demais encaminhamentos.