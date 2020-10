Homem é preso ao matar trabalhador rural a facadas e diz que agiu a mando de candidato

De acordo com a polícia, o homem confessou o assassinato. Ele não tem ficha criminal, mas é conhecido pelo envolvimento com drogas.

O homicídio aconteceu por volta das 6h30, na Rua Floriano Peixoto, no Centro. Segundo o delegado Vinicius Marine, que registrou a ocorrência, a vítima estava na porta de uma casa, quando foi surpreendida pelo suspeito armado com uma faca. Ela foi golpeada no pescoço, chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital.