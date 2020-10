DIA DE FINADOS: Cemitério fechado causa muita contrariedade

No dia dedicado aos Finados as pessoas não poderão visitar seus entes queridos no Cemitério Municipal. Isto porque o local permanecerá fechado no sábado (31), domingo (1º) e segunda-feira (2) – data do feriado nacional.

A decisão foi anunciada pela Prefeitura de Adamantina em virtude da pandemia da Covid-19, porém, causou muita contrariedade e se tornou a polêmica da semana na Cidade Joia.

Diante da insatisfação de parte da população, o assunto foi tema de críticas na sessão da Câmara Municipal realizada na noite da última segunda-feira (19). Alguns vereadores cobraram o Poder Executivo e o Comitê Municipal de Contingenciamento da Covid-19 para que revisassem a decisão e abrissem o Cemitério para visitação, adotando medidas de prevenção contra a nova doença.

Aguinaldo Pires Galvão (DEM) foi um dos que mais se mostrou contra o fechamento e fez questão de destacar que o local é aberto, espaçoso e as pessoas não ficariam aglomeradas próximas. “Qual a diferença de fechar no Finados e abrir no dia seguinte? As pessoas vão da mesma forma. Só vão mudar o dia. Então, o Comitê devia repensar esse fechamento injustificado, até porque temos visto diariamente filas enormes e duradoras em bancos, filas em lotéricas e não há a mesma posição”, disse.

Também como medida preventiva a Prefeitura suspendeu o comércio ambulante nas proximidades do Cemitério durante todo o final de semana que antecede o Dia de Finados.

Por meio de Nota à Imprensa o Comitê Municipal de Contingenciamento da Covid-19 veio a público esclarecer à população que analisou detalhadamente os potenciais riscos de contaminação por ocasião do dia de Finados, em razão do alto índice de aglomeração e necessidade de estrutura adequada no Cemitério local para garantir o distanciamento social com segurança.

“Trata-se de feriado religioso de grande relevância e o Comitê não está insensível a esse fato, porém, neste momento é absolutamente fundamental proteger a população Adamantinense, em especial a população mais idosa, portanto mais susceptível ao agravamento da doença em caso de contágio. O risco de contágio por aglomeração em bebedouros, banheiros públicos, barracas de ambulantes e as longuíssimas filas que poderiam ser geradas no caso de se estabelecer a entrada controlada, é muito elevado. Não convém ao poder público promover medidas que gerem aglomeração e coloquem em risco a população. O fechamento do Cemitério no dia de Finados é uma cautela necessária para coibir e prevenir o aumento de casos, protegendo as famílias Adamantinenses”, declarou.

Portanto, o Cemitério Municipal funcionou até sexta feira (30) e agora será reaberto somente na terça-feira (3).