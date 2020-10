Jovem de Bastos morre em grave acidente registrado na SP-425, em Parapuã

Uma jovem moradora da cidade de Bastos identificada com Isabela de Souza Morassuti Serden, de 22 anos, foi vítima fatal em um grave acidente registrado na madrugada deste sábado (24) na Rodovia Assis Chateaubriand, a SP-425, KM 371, município de Parapuã.

Informações levantadas no local pela reportagem da Portal Metrópole de Notícias, dão conta de que a jovem conduzia um veículo Gol, placas de Bastos, no sentido Parapuã a Rinópolis, quando no KM citado, por motivos a serem apurados pela Polícia Cientifica, o veículo invadiu a faixa contraria e colidiu frontalmente contra um caminhão-baú com placas de Lucélia, carregado de milho que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Já o motorista do caminhão e passageiros de um terceiro veículo com placas de Franca, não se feriram, somente danos materiais.

O corpo foi removido pela funerária Pax Parapuã, com apoio da funerária Frei Galvão de Rinópolis, e encaminhado ao IML de Tupã.

Trabalharam na ocorrência a Polícia Rodoviário Base Operacional de Tupã, Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz, Polícia Civil de Parapuã e uma equipe do Departamento de Estrada e Rodagem (DER).